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Обвинения по «делу Скрипаля» противоречат здравому смыслу, заявил Песков
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Обвинения по «делу Скрипаля» противоречат здравому смыслу, заявил Песков 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВЫДВИГАЕМЫЕ ЛОНДОНОМ ОБВИНЕНИЯ ПО «ДЕЛУ СКРИПАЛЯ» С ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ФОРМУЛИРОВКАМИ ПРОТИВОРЕЧАТ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ И ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ — ПЕСКОВ
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