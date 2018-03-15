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Россия призвала США отказаться от «безответственных планов» по Сирии
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Россия призвала США отказаться от «безответственных планов» по Сирии 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА ВНОВЬ ПРИЗЫВАЕТ ВАШИНГТОН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ПЛАНОВ» ПО СИРИИ, ЧРЕВАТЫХ НЕОБРАТИМОЙ ЭСКАЛАЦИЕЙ КОНФЛИКТА — ПОСОЛЬСТВО В США
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