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В Донбассе хотят объявить «Пасхальное перемирие»
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Захарченко предложил объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие» 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: © AP Photo / Max Vetrov
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "Пасхальное перемирие".
"Пятого марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить "Пасхальное перемирие" уже со Страстной недели (с 1 апреля)", — говорится в заявлении, которое приводит Донецкое агентство новостей (ДАН) на своем сайте.
Захарченко также дал поручение постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске Денису Пушилину, "не дожидаясь очередного заседания Контактной группы, на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия".
"Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать ещё один шаг на пути к миру на Донбассе", — заключил Захарченко.
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 Ещё 5 источников 
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