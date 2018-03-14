Эксперт: отношения с РФ ухудшатся, если Лондон отвергнет диалог с Москвой

"На таком раннем этапе полицейского расследования, сложно быть в курсе всех фактов, поэтому нам нужно продолжить с осторожностью двигаться в том направлении, в котором мы можем. Если мы не будем продолжать полноценный диалог с тем, чтобы совместно привлечь к ответственности преступников, совершивших это ужасное преступление, то отношения (между РФ и Британией) могут ухудшиться еще сильнее", — сказал председатель организации, которая выступает за улучшение отношений межу двумя странами. Отношения России Великобритании могут ухудшиться еще сильнее, если Лондон откажется от диалога с Москвой по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля , заявил РИА Новости председатель британской некоммерческой организации Westminster Forum Николас Кобб.

Кобб считает, что Британия и Россия должны провести совместное расследование инцидента со Скрипалем при содействии ООН . Вместе с тем он подчеркнул, что Westminster Forum поддерживает позицию британского правительства.

Премьер-министр Тереза Мэй , выступая 14 марта в британском парламенте , обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.

Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами.

По словам министра иностранных дел РФ, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.