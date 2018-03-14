Официальной реакции ЕС на отравление Скрипаля пока нет, заявил Чижов

"На сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС", — объяснил Чижов. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил в среду российским журналистам в Брюсселе , что на данный момент не может идти речи об оценке реакции ЕС на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку официальной реакции как таковой нет.

"Я все-таки оптимист и не теряю надежды, что, по крайней мере, у части этих государств здравый смысл еще присутствует при определении своей политической позиции", — добавил он.

Постпред указал на то, что многие журналисты неправильно толкуют заявление председателя Евросовета Дональда Туска, сделанное в среду в Хельсинки . Тот заявил лишь о своей готовности включить вопрос о Скрипале в повестку дня саммита ЕС.

"В Евросоюзе официальной реакции нет", — повторил Чижов, отметив, что отдельные реплики отдельных высокопоставленных чиновников ЕС, на которые в эти дни ссылаются журналисты, такой реакцией считать нельзя. Отвечая на вопрос, какими инструментами демонстрации своей реакции обладает Евросовет, он допустил, что это может быть заявление. "К тому же заседание Европейского совета состоится больше, чем через неделю, и по реке Темза утечет еще немало воды. Так же, как и по Москве-реке, которая может унести группу сотрудников британского посольства", — продолжил постпред.

"Причем у них целая этажерка уровней, на которых такое заявление можно сделать", — заключил Чижов.