Официальной реакции ЕС на отравление Скрипаля пока нет

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил в среду российским журналистам в Брюсселе, что на данный момент не может идти речи об оценке реакции ЕС на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку официальной реакции как таковой нет.
"На сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС", — объяснил Чижов.
"Я все-таки оптимист и не теряю надежды, что, по крайней мере, у части этих государств здравый смысл еще присутствует при определении своей политической позиции", — добавил он.
Постпред указал на то, что многие журналисты неправильно толкуют заявление председателя Евросовета Дональда Туска, сделанное в среду в Хельсинки. Тот заявил лишь о своей готовности включить вопрос о Скрипале в повестку дня саммита ЕС.
"К тому же заседание Европейского совета состоится больше, чем через неделю, и по реке Темза утечет еще немало воды. Так же, как и по Москве-реке, которая может унести группу сотрудников британского посольства", — продолжил постпред.
"В Евросоюзе официальной реакции нет", — повторил Чижов, отметив, что отдельные реплики отдельных высокопоставленных чиновников ЕС, на которые в эти дни ссылаются журналисты, такой реакцией считать нельзя. Отвечая на вопрос, какими инструментами демонстрации своей реакции обладает Евросовет, он допустил, что это может быть заявление.
"Причем у них целая этажерка уровней, на которых такое заявление можно сделать", — заключил Чижов.