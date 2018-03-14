В ДНР обвинили Киев в затягивании конфликта в Донбассе

"Несмотря на имеющиеся условия для скорейшего разрешения конфликта, представители Киева прилагают все усилия для достижения обратного результата — максимального затягивания переговорного процесса и конфликта в Донбассе", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой. Киев затягивает решение политических вопросов, чем отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявила в среду и. о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова

"В частности, при попытке обсудить амнистию, основным вопросом стали именно временные рамки этого процесса. Ссылка на амнистию и недопущение преследования содержится в принятом, но не действующем законе об особом статусе", — отметила Никонорова. По ее словам, без согласования порядка предоставления особого статуса Донбассу и понимания сроков вступления закона о статусе в силу, невозможно перейти к решению других политических вопросов.

Она добавила, что лишь "работа по согласованной повестке дня и добросовестное отношение Киева к переговорам смогут вывести сегодняшнюю переговорную ситуацию из стагнации и стать основой для подвижек в достижении долгосрочного и основательного мира в Донбассе".