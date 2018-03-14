Участники переговоров в Минске отметили снижение напряженности в Донбассе

"Участники обсудили общую ситуацию в вопросе безопасности и соблюдение перемирия. Стороны отметили снижение уровня эскалации, однако констатировали, что полного прекращения огня достичь не удалось. Представители СММ ОБСЕ также отметили снижение уровня насилия, на 60%", — сказал представитель ведомства. Участники рабочей группы по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске отметили снижение напряженности на линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в Донбассе с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.