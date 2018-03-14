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Участники переговоров в Минске отметили снижение напряженности
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Участники переговоров в Минске отметили снижение напряженности в Донбассе 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Участники рабочей группы по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске отметили снижение напряженности на линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Участники обсудили общую ситуацию в вопросе безопасности и соблюдение перемирия. Стороны отметили снижение уровня эскалации, однако констатировали, что полного прекращения огня достичь не удалось. Представители СММ ОБСЕ также отметили снижение уровня насилия, на 60%", — сказал представитель ведомства.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в Донбассе с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
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