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США хотят поспособствовать развалу Сирии, заявил Лавров
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США хотят поспособствовать развалу Сирии, заявил Лавров 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. США ХОТЯТ ЗАКРЕПИТЬСЯ В СИРИИ НАДОЛГО, ЕСЛИ НЕ НАВСЕГДА, И ПОСПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВАЛУ ЭТОЙ СТРАНЫ — ЛАВРОВ
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