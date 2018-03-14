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США еще не сформировали политическую линию по Афганистану, заявили в МИД
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США еще не сформировали политическую линию по Афганистану, заявили в МИД 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вашингтон все еще не сформировал устойчивую политическую линию в отношении Кабула, свидетельство тому — противоречивые высказывания политического и военного истеблишмента, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии Замир Кабулов.
"Судя по противоречивым высказываниям представителей политического и военного руководства США, у них еще не сформировалась устойчивая политическая линия в отношении Афганистана", — заявил Кабулов
При этом он напомнил, что ранее США «на протяжении непродолжительного периода» выступали «с различных позиций» в отношении переговоров с талибами.
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