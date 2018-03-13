Россия считает неприемлемыми попытки США исказить резолюцию СБ ООН по Сирии 

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва считает абсолютно неприемлемыми попытки США и их союзников исказить содержание резолюции СБ ООН 2401 по Сирии, заявили во вторник в МИД РФ.
"Абсолютно неприемлемыми являются попытки США и их союзников извратить содержание резолюции 2401 СБ ООН, которая предусматривает продолжение решительной борьбы с ИГИЛ*, "Ан-Нусрой"* (запрещены в РФ) и другими террористическими группировками", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с угрозами Вашингтона нанести военные удары по Сирии «на основе недоказанных и односторонних американских обвинений» в адрес Дамаска по возможному применению химоружия.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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