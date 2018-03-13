Ещё
Россия считает неприемлемыми попытки США исказить резолюцию СБ ООН по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия считает неприемлемыми попытки США исказить резолюцию СБ ООН по Сирии 

РИА Новости 13 марта 2018
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва считает абсолютно неприемлемыми попытки США и их союзников исказить содержание резолюции СБ ООН 2401 по Сирии, заявили во вторник в МИД РФ.
"Абсолютно неприемлемыми являются попытки США и их союзников извратить содержание резолюции 2401 СБ ООН, которая предусматривает продолжение решительной борьбы с ИГИЛ*, "Ан-Нусрой"* (запрещены в РФ) и другими террористическими группировками", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с угрозами Вашингтона нанести военные удары по Сирии «на основе недоказанных и односторонних американских обвинений» в адрес Дамаска по возможному применению химоружия.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Южная Осетия закроет границу с Грузией на время выборов президента Лавров прокомментировал возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына Гройсман заявил о ликвидировании сотрудничества с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России232
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям177
Атомные подлодки РФ дошли до США147
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео426
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле312
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение