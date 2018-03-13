Россия примет ответные меры в случае ударов США по Дамаску, заявили в МИД 

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия примет необходимые ответные меры воздействия в случае ударов США по Дамаску и гособъектам в Сирии, заявили в МИД РФ.
12 марта при обсуждении на заседании СБ ООН в Нью-Йорке выполнения резолюции 2401 о прекращении огня и гуманитарной паузе в САР постпред США выступила с угрозой нанесения военных ударов США по Сирии.
"Подобные воинственные безответственные заявления американского представителя вызывают возмущение и крайнюю обеспокоенность… Подобного рода преступные акции могут создать угрозу и для жизни российских военных советников, включая представителей Центра по примирению враждующих сторон, которые находятся в учреждениях в Дамаске и на объектах минобороны Сирии. В таком случае будут приняты необходимые ответные меры воздействия", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с угрозами США нанести военные удары по Сирии.
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