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Глава МИД Турции назвал условия для продолжения диалога с США
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Глава МИД Турции назвал условия для продолжения диалога с США 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
США ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ДИАЛОГА С ТУРЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬ СЛОВО И НЕ ПОСТАВЛЯТЬ ОРУЖИЕ ТЕРРОРИСТАМ — ЧАВУШОГЛУ
РИА НОВОСТИ
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