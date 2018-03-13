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Военные РФ пообещали ответить на ракетный удар США по Дамаску
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Военные РФ пообещали ответить на ракетный удар США по Дамаску 

ИД «Собеседник» 13 марта 2018
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов пообещал ответить на ракетный удар США по Дамаску.
Как ранее писал Sobesednik.ru, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли намекнула на то, что США нанесёт ракетный удар по армии Башара Асада в Восточной Гуте, чтобы поддержать повстанцев. По мнению американской стороны, сирийские войска, ведущие наступление в том районе, используют химическое оружие.
«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооружённые силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — цитирует РБК Валерия Герасимова.
По его словам, американцы планируют нанести удар по правительственным кварталам Дамаска, где находятся российские военные.
Восточная Гута — один из первых районов Сирии, который попал под контроль вооружённой оппозиции. Линия соприкосновения воюющих сторон пролегает по восточной окраине Дамаска.
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