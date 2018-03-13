Военные РФ пообещали ответить на ракетный удар США по Дамаску

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооружённые силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — цитирует РБК Валерия Герасимова.

По его словам, американцы планируют нанести удар по правительственным кварталам Дамаска, где находятся российские военные.