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Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ
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Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
РФ ТРЕБУЕТ ОТ ВЛАСТЕЙ УКРАИНЫ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКИХ ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ — МИД
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