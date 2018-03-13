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Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ
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Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ
РИА Новости
13 марта 2018
Фото:
РИА Новости
Комментарии
РФ
ТРЕБУЕТ ОТ ВЛАСТЕЙ
УКРАИНЫ
БЕЗУСЛОВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКИХ ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ —
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