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Украина требует с российских авиакомпаний $210 млн штрафов
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Украина требует с российских авиакомпаний $210 млн штрафов 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Штрафы копились на протяжении трех лет. Чтобы получить их, Украина намерена обращаться в некие международные суды.
За три года Украина начислила различным российским авиакомпаниями сотни штрафов на общую сумму примерно в 210 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Государственной авиационной службы Украины.
Штрафы Украина наложила за посещение российскими самолетами «оккупированного» Крыма. Чтобы собрать их, ведомство направляет соответствующие иски в украинские суды, а после планирует начать слать их в международные судебные инстанции. Удивительно, но до сих пор ни одна российская авиакомпания Украине не заплатила.
После каждого полета российского самолета в российский Крым Госавиаслужба Украины начисляла один штраф в размере 5,2 тысячи долларов в отношении перевозчика, которому принадлежало воздушное судно. За три года общая сумма их превысила 210 миллионов.
Ранее в украинской Госавиаслужбе сообщили, что в отношении авиакомпании «Аэрофлот» открыто более 1 тысячи судебных дел по взысканию штрафов за открытые рейсов по маршруту Сочи — Симферополь.
«Пока они ничего не уплатили, ни копейки», — признались в ведомстве.
Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. В референдуме участвовало свыше 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Российской Федерацией проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.
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