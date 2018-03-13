Украина требует с российских авиакомпаний $210 млн штрафов

Штрафы копились на протяжении трех лет. Чтобы получить их, Украина намерена обращаться в некие международные суды.

За три года Украина начислила различным российским авиакомпаниями сотни штрафов на общую сумму примерно в 210 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Государственной авиационной службы Украины.

Штрафы Украина наложила за посещение российскими самолетами «оккупированного» Крыма . Чтобы собрать их, ведомство направляет соответствующие иски в украинские суды, а после планирует начать слать их в международные судебные инстанции. Удивительно, но до сих пор ни одна российская авиакомпания Украине не заплатила.

После каждого полета российского самолета в российский Крым Госавиаслужба Украины начисляла один штраф в размере 5,2 тысячи долларов в отношении перевозчика, которому принадлежало воздушное судно. За три года общая сумма их превысила 210 миллионов.

Симферополь. Ранее в украинской Госавиаслужбе сообщили, что в отношении авиакомпании «Аэрофлот» открыто более 1 тысячи судебных дел по взысканию штрафов за открытые рейсов по маршруту Сочи

«Пока они ничего не уплатили, ни копейки», — признались в ведомстве.