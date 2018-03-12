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Украина оштрафовала авиакомпании России за полеты в Крым, сообщают СМИ
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Украина оштрафовала авиакомпании России за полеты в Крым, сообщают СМИ 

РИА Новости 12 марта 2018
КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Украина с 2015 года начислила российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, штрафы на сумму около 209 миллионов долларов, передает агентство УНИАН со ссылкой на государственную авиационную службу Украины.
В 2016 году Госавиаслужба Украины начислила российским авиакомпаниям, летающим в Крым, штрафы на сумму около 27 миллионов долларов.
"Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) начиная с 2015 года наложила 5,44 миллиарда гривен (около 209 миллионов долларов по курсу нацбанка) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в … Крым", — говорится в сообщении.
По данным агентства, к «компаниям-нарушителям» применены финансовые санкции в виде штрафов за каждое нарушение 136 тысяч гривен (около 5,2 тысячи долларов). Как отмечается, уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.
Указывается, что среди «нарушителей» оказались российские авиакомпании — «Аэрофолот», "Уральские авиалинии", «Саратовские авиалинии», "ЮТэйр", авиакомпания «Россия», «Нордавиа», «Глобус», Red Wings, «ВИМ-Авиа», «Ямал» и ряд других компаний. Прямое авиасообщение между РФ и Украиной было прервано в октябре 2015 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, поведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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