Гройсман подсчитал долг «Газпрома» перед Украиной

"Газпром нам должен деньги. На сегодняшний день после решения Стокгольмского арбитража это уже почти 8,5 миллиардов долларов: 2,5 миллиарда по решению Стокгольма и еще 6 миллиардов по решению украинских судов — по иску Антимонопольного комитета и министерства юстиции ", — сказал он.

Гройсман обвинил российскую компанию в нежелании выполнять решение арбитража и отметил, что "Нафтогаз" и украинский минюст занимаются принудительным взысканием средств. При этом премьер не исключил ареста имущества российской компании на Украине.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» с учетом предыдущего решения должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В российском концерне раскритиковали решение суда и отметили, что вынесенный вердикт создал дисбаланс в пользу Украины. В связи с этим российская компания намерена расторгнуть существующие контракты через Стокгольмский арбитраж.

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.

Оспорить в украинских судах принудительное взыскание «Газпрому» также не удалось, жалобы компании были отклонены судами всех инстанций. При этом «Газпром» заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях.