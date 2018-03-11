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Украина хочет переименовать Днепропетровскую область
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На Украине предложили переименовать Днепропетровскую область 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА «Новости»
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что поддерживает идею переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.
"Поддерживаю! Сичеславская область — это единение современной Украины с Украиной казацкой", — написал Вятрович в фейсбуке.
В феврале Владимир Вятрович заявил, что название Верховной рады является "советским наследием". И допустил переименование Рады.
Ранее сообщалось, что на западе Украины переименовали улицу Степана Бандеры.
Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию "Украинская повстанческая армия" и запретил ее деятельность на территории страны.
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