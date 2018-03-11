Украина хочет переименовать Днепропетровскую область

На Украине предложили переименовать Днепропетровскую область

"Поддерживаю! Сичеславская область — это единение современной Украины с Украиной казацкой", — написал Вятрович в фейсбуке. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что поддерживает идею переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

В феврале Владимир Вятрович заявил, что название Верховной рады является "советским наследием". И допустил переименование Рады.

Ранее сообщалось, что на западе Украины переименовали улицу Степана Бандеры.

В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию "Украинская повстанческая армия" и запретил ее деятельность на территории страны.