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Израильские военные застрелили палестинца
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Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Ahmad Gharabli
Израильские военные застрелили палестинца при подавлении беспорядков на Западном берегу реки Иордан, сообщили местные медики.
По данным СМИ, солдаты применили оружие, вмешавшись в конфликт еврейских поселенцев с жителями арабской деревни Уриф в районе города Наблуса.
"Палестинец погиб сегодня… от огнестрельных ранений, полученных в столкновениях с израильской армией", — сказано в пресс-релизе палестинского минздрава.
Это второй палестинец, погибший за сутки на Западном берегу. Накануне в районе города Хеврона был убит молодой мужчина, принимавший участие в стычках с израильскими войсками.
Волна протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается последние три месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.
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