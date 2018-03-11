Израильские военные застрелили палестинца при подавлении беспорядков на Западном берегу реки Иордан, сообщили местные медики.

"Палестинец погиб сегодня… от огнестрельных ранений, полученных в столкновениях с израильской армией", — сказано в пресс-релизе палестинского минздрава.

По данным СМИ, солдаты применили оружие, вмешавшись в конфликт еврейских поселенцев с жителями арабской деревни Уриф в районе города Наблуса.