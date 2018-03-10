СМИ: хакеры получили с серверов правительства Германии документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией

По его информации, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов. Отмечается, что немецкие спецслужбы обнаружили атаку к моменту похищения документов по переговорам с Белоруссией и Украиной.

Германии Ранее в этом месяце официальный представитель МВД Йоханнес Димрот заявил, что кибератака на серверы германского правительства была предотвращена сразу же после ее обнаружения.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, стояли ли за этой кибератакой российские власти. Димрот пояснил, что сейчас власти ФРГ пытаются выяснить, как информация о кибератаке просочилась в СМИ.