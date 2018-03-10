Ещё
СМИ: хакеры получили с серверов правительства Германии документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: хакеры получили с серверов правительства Германии документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией 

BFM.RU 10 марта 2018
Группа хакеров, совершившая кибератаку на серверы германского правительства, украли запись переговоров ЕС и Великобритании и документы по переговорам ЕС с Белоруссией и Украиной, передает «Интерфакс», ссылаясь на журнал Der Spiegel.
По его информации, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов. Отмечается, что немецкие спецслужбы обнаружили атаку к моменту похищения документов по переговорам с Белоруссией и Украиной.
Ранее в этом месяце официальный представитель МВД Германии Йоханнес Димрот заявил, что кибератака на серверы германского правительства была предотвращена сразу же после ее обнаружения.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, стояли ли за этой кибератакой российские власти. Димрот пояснил, что сейчас власти ФРГ пытаются выяснить, как информация о кибератаке просочилась в СМИ.
BFM.RU: последние новости
СБУ овбинила главу ДНР в подготовке терактов Могерини рассказала об условиях членства Украины в ЕС «В выходные достигнем морозного дна». Московская зима не сдается
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России145
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям156
Атомные подлодки РФ дошли до США116
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле285
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео296
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение