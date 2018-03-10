Спецпредставитель США Волкер заявил, что в ближайшее время посетит Украину

"В ближайшее время я побываю на Украине, хочу поехать на восток", — цитирует Волкера агентство УНИАН . По его словам, даты визита пока неизвестны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.