Ещё
Спецпредставитель США Волкер заявил, что в ближайшее время посетит Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецпредставитель США Волкер заявил, что в ближайшее время посетит Украину 

РИА Новости 10 марта 2018
КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в ближайшее время посетит Украину и намерен поехать в Донбасс.
"В ближайшее время я побываю на Украине, хочу поехать на восток", — цитирует Волкера агентство УНИАН. По его словам, даты визита пока неизвестны.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Главком НАТО в Европе обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений Глава МИД Турции назвал условия для продолжения диалога с США Пригожин отреагировал на новые санкции США
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля522
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»217
Порошенко предложили заткнуться в ответ121
Джонсон отказался пожимать руку послу России473
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение