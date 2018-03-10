Редактор New York Times: Порошенко на 30% президент и на 70% олигарх

"По моему мнению, президент — на 30% президент и на 70% олигарх", — заявил Ирланджер при обсуждении проблемы коррупции на Украине.

Как сообщает ТАСС, выступающего немедленно прервала участница дискуссии вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Президент какой страны?», — уточнила она. На что журналист ответил: «Украины». «Украина не коррумпирована», — парировала украинский вице-премьер.