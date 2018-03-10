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Редактор New York Times: Порошенко на 30% президент и на 70% олигарх
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Редактор New York Times: Порошенко на 30% президент и на 70% олигарх 

Российская Газета 10 марта 2018
Свою характеристику украинскому лидеру дал глава дипломатической редакции газеты New York Times Стивен Ирланджер. Американец выступил модератором сессии Брюссельского форума, посвященной отношениям с Украиной и Грузией.
"По моему мнению, президент — на 30% президент и на 70% олигарх", — заявил Ирланджер при обсуждении проблемы коррупции на Украине.
Как сообщает ТАСС, выступающего немедленно прервала участница дискуссии вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Президент какой страны?», — уточнила она. На что журналист ответил: «Украины». «Украина не коррумпирована», — парировала украинский вице-премьер.
В середине февраля Петр Порошенко признал серьезность проблемы. «Коррупция всегда была главной проблемой Украины и, к сожалению, продолжает ею оставаться», — заявил украинский лидер в интервью австрийскому еженедельному журналу Profil.
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