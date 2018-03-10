Редактор NYT назвал Порошенко «на 30% президентом и на 70% олигархом»

"По моему мнению, президент — на 30% президент и на 70% олигарх", — заявил он в рамках обсуждения проблемы коррупции на Украине. Его немедленно прервала участница дискуссии вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Президент какой страны?» — уточнила она. «Украины», — последовал ответ.

"Украина не коррумпирована", — заявила на это Климпуш-Цинцадзе.