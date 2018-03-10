Редактор NYT назвал Порошенко «на 30% президентом и на 70% олигархом» 

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко является президентом только на 30%, а на 70% — он олигарх. Такую оценку украинскому лидеру дал глава дипломатической редакции газеты The New York Times Стивен Ирланджер, выступая модератором сессии Брюссельского форума, посвященной отношениям с Украиной и Грузией.
"По моему мнению, президент — на 30% президент и на 70% олигарх", — заявил он в рамках обсуждения проблемы коррупции на Украине. Его немедленно прервала участница дискуссии вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Президент какой страны?» — уточнила она. «Украины», — последовал ответ.
"Украина не коррумпирована", — заявила на это Климпуш-Цинцадзе.