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Белый дом: США будут вести переговоры по пошлинам на сталь и алюминий с рядом стран
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Белый дом: США будут вести переговоры по пошлинам на сталь и алюминий с рядом стран 

ТАСС 9 марта 2018
ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. США намерены провести переговоры по вопросу введения торговых пошлин на импорт стали и алюминия с другими странами. Об этом в пятницу на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Как говорится во вчерашней прокламации президента [США Дональда Трампа], были две страны, которые исключены [освобождены от тарифов]. И у нас будет возможность провести переговоры по вопросам национальной безопасности с другими странами. И мы будем делать это с рядом других стран", — сказала она.
Трамп подписал в четверг распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.
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