Порошенко обсудит с Могерини ситуацию в Донбассе в ходе её визита на Украину

Также отмечается, что стороны «скоординируют позиции о непризнании» выборов президента России на территориях Крыма Севастополя , обсудят «пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

Кроме того они обсудят поддержку со стороны ЕС реформ на Украине и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее Порошенко заявил, что приветствует решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.