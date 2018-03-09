Ещё
Порошенко обсудит с Могерини ситуацию в Донбассе в ходе её визита на Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко обсудит с Могерини ситуацию в Донбассе в ходе её визита на Украину 

RT на русском 9 марта 2018
Президент Украины Пётр Порошенко проведёт встречу с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини 12 марта в рамках её визита на Украину. Об этом заявили в пресс-службе украинского лидера. «Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности ситуации в Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договорённостей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что стороны «скоординируют позиции о непризнании» выборов президента России на территориях Крыма и Севастополя, обсудят «пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».
Кроме того они обсудят поддержку со стороны ЕС реформ на Украине и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Ранее Порошенко заявил, что приветствует решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военных при крушении вертолёта США в Ираке В Белом доме заявили, что всегда рассматривают возможность введения санкций против Ирана Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о планах Украины вступить в ЕС
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля524
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»221
Порошенко предложили заткнуться в ответ121
Джонсон отказался пожимать руку послу России475
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение