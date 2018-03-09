Порошенко обсудит с Могерини ситуацию в Донбассе в ходе её визита на Украину 

Президент Украины Пётр Порошенко проведёт встречу с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини 12 марта в рамках её визита на Украину. Об этом заявили в пресс-службе украинского лидера. «Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности ситуации в Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договорённостей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что стороны «скоординируют позиции о непризнании» выборов президента России на территориях Крыма и Севастополя, обсудят «пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».
Кроме того они обсудят поддержку со стороны ЕС реформ на Украине и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Ранее Порошенко заявил, что приветствует решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.