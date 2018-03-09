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Глава КНР выразил надежду на скорейшее начало диалога между США и КНДР
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Глава КНР выразил надежду на скорейшее начало диалога между США и КНДР
Говорит Москва
9 марта 2018
Фото:
Говорит Москва
Комментарии
Как сообщалось, советник президента
Южной Кореи
по безопасности передал Трампу предложение лидера КНДР провести переговоры. Американский президент согласился. Ожидается, что встреча состоится не позднее мая.
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