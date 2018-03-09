Названо число жертв взрыва в Донецке

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При взрыве в Донецке два человека погибли и шесть пострадали 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Донецке в результате взрыва гранаты погибли два человека, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Кировского района города.
>> Взрывы прогремели в центре Донецка
«В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали», — сообщил он, не уточняя подробностей происшествия.
Отмечается, что в МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) пока не комментируют произошедшее.
Ранее сообщалось, что при взрыве в Ворошиловском районе Донецка пострадал один человек.
RT на русском: последние новости
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