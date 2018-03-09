Названо число жертв взрыва в Донецке

При взрыве в Донецке два человека погибли и шесть пострадали

В Донецке в результате взрыва гранаты погибли два человека, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Кировского района города.

«В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали», — сообщил он, не уточняя подробностей происшествия.

Отмечается, что в МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) пока не комментируют произошедшее.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Ворошиловском районе Донецка пострадал один человек.