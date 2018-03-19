Сирийская армия очистила от боевиков город Сакбу в Восточной Гуте

Сирийская армия установила полный контроль над городом Сакба в Восточной Гуте. Сообщается, что военные не только изгнали боевиков из населённого пункта, но и доставили мирным жителям гуманитарную помощь.