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Сирийская армия очистила от боевиков город Сакбу в Восточной Гуте
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Сирийская армия очистила от боевиков город Сакбу в Восточной Гуте 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия установила полный контроль над городом Сакба в Восточной Гуте. Сообщается, что военные не только изгнали боевиков из населённого пункта, но и доставили мирным жителям гуманитарную помощь.
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