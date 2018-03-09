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«Правый сектор» пытался проникнуть в ЛНР
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В ЛНР заявили о попытке «Правого сектора» проникнуть в республику 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённую Луганскую народную республику для провокаций попытались проникнуть бойцы «Правого сектора»*. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
«Сегодня около 1:00, в районе населённого пункта Калиново военнослужащими Народной милиции ЛНР успешно отражена очередная попытка провокации со стороны украинских националистов», — сказал Марочко.
Уточняется, что в республику пыталась проникнуть группа украинских силовиков из пяти-семи человек.
6 марта в ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций в Донбассе по указанию ЦРУ.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014)
RT на русском: последние новости
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