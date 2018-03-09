В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ с начала нового перемирия

Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала действия нового перемирия в Донбассе, сообщил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин "Всего с момента введения в действие "весеннего перемирия" с ноля часов 5 марта 2018 года, противник шесть раз нарушил режим прекращения огня", — сказал Басурин. Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.