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В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ
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В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ с начала нового перемирия 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала действия нового перемирия в Донбассе, сообщил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.
"Всего с момента введения в действие "весеннего перемирия" с ноля часов 5 марта 2018 года, противник шесть раз нарушил режим прекращения огня", — сказал Басурин.
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