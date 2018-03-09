В Киеве манифестанты блокируют возложение цветов президентом Украины

"В центре Киева протестующие прорвались внутрь парка Шевченко. Полиция не успела вмешаться. Участники акции планируют помешать президенту Петру Порошенко возложить цветы к памятнику", — утверждают очевидцы.

По данным украинских СМИ, парк Шевченко с утра был окружен полицией. Правоохранители пропускали граждан только по удостоверению личности.