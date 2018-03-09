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В Киеве манифестанты блокируют возложение цветов президентом Украины
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В Киеве манифестанты блокируют возложение цветов президентом Украины 

Российская Газета 9 марта 2018
Фото: Newsru.com
В центре Киева протестующие прорвались к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы в годовщину со дня рождения поэта, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"В центре Киева протестующие прорвались внутрь парка Шевченко. Полиция не успела вмешаться. Участники акции планируют помешать президенту Петру Порошенко возложить цветы к памятнику", — утверждают очевидцы.
По данным украинских СМИ, парк Шевченко с утра был окружен полицией. Правоохранители пропускали граждан только по удостоверению личности.
Однако несколько десятков митингующих проникли в зеленую зону в обход металлоискателей и рамок безопасности. Акцию организовали сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
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