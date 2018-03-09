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В Киеве протестующие прорвались к памятнику Шевченко, где ждут Порошенко
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В Киеве протестующие прорвались к памятнику Шевченко, где ждут Порошенко 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Протестующие прорвались к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в центре Киева и намерены помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы, передают в пятницу украинские СМИ.
Ежегодно 9 марта на Украине празднуют день рождение Тараса Шевченко, в этот день проходят торжественные мероприятия с руководством страны.
Сообщается, что митингующие с утра проводят митинг у парка Шевченко против действующей украинской власти.
"В центре Киева протестующие прорвались внутрь парка Шевченко. Полиция не успела вмешаться. Участники акции планируют помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику", — передают СМИ.
Также сообщается, что периметр парка оцеплен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором. Ситуация пока спокойная.
По данным украинских СМИ, утром парк Шевченко был окружен полицией, правоохранители пускали внутрь только силовиков и журналистов, однако несколько десятков митингующих прошли в парк в обход металлоискателей и рамок и вскоре устроили акцию под памятником Шевченко. Акцию организовала партия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил».
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