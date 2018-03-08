Саакашвили заявил, что украинские власти намерены помешать проведению митинга 18 марта 

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники, сообщил о том, украинские власти намерены помешать его соратникам провести марш в Киеве 18 марта. «Мои источники сообщают, что в АП (администрации президента Украины. — RT) был создан штаб по нейтрализации марша 18 (марта. — RT)», — написал он на своей странице.
По словам Саакашвили, в Киеве в то же время планируется проведение иных массовых мероприятий в районе центральной улицы украинской столицы — Крещатика.
«Они боятся мирных маршей потому, что именно они вызывают разброд в их власти и множат их перед международным сообществом на ноль, а это то, чего Порошенко боится больше всего», — добавил он.
Ранее Саакашвили призвал своих сторонников принять участие во всеукраинском марше с требованием отставки Порошенко, главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального прокурора страны Юрия Луценко.