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Саакашвили заявил, что украинские власти намерены помешать проведению митинга 18 марта
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Саакашвили заявил, что украинские власти намерены помешать проведению митинга 18 марта 

RT на русском 8 марта 2018
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники, сообщил о том, украинские власти намерены помешать его соратникам провести марш в Киеве 18 марта. «Мои источники сообщают, что в АП (администрации президента Украины. — RT) был создан штаб по нейтрализации марша 18 (марта. — RT)», — написал он на своей странице.
По словам Саакашвили, в Киеве в то же время планируется проведение иных массовых мероприятий в районе центральной улицы украинской столицы — Крещатика.
«Они боятся мирных маршей потому, что именно они вызывают разброд в их власти и множат их перед международным сообществом на ноль, а это то, чего Порошенко боится больше всего», — добавил он.
Ранее Саакашвили призвал своих сторонников принять участие во всеукраинском марше с требованием отставки Порошенко, главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального прокурора страны Юрия Луценко.
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