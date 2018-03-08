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Президент Грузии заявил о верности политике мирного урегулирования конфликтов
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Президент Грузии заявил о верности политике мирного урегулирования конфликтов 

ТАСС 8 марта 2018
ТБИЛИСИ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заверил международное сообщество в том, что Грузия верна политике мирного урегулирования конфликтов, ожидая ощутимых результатов от международных дискуссий в Женеве. Об этом сообщила администрация президента Грузии со ссылкой на итоги состоявшегося в четверг в Брюсселе совместного брифинга Маргвелашвили с главой Евросовета Дональдом Туском.
Сообщается, что глава Евросовета «подтвердил твердую поддержку международного сообщества суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах».
Женевские переговоры по вопросам безопасности на Южном Кавказе проводятся с октября 2008 года под эгидой ЕС, ООН и ОБСЕ с участием делегаций Грузии, России, абхазской и югоосетинских сторон. Высшие должностные лица Грузии неоднократно заявляли, что «переговоры в Женеве — очень важный формат, в котором Грузия говорит с Россией об урегулировании грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов при посредничестве Евросоюза, ООН и ОБСЕ» и что грузинская сторона «прилагает все усилия для достижения прогресса по основным вопросам повестки дня Женевских переговоров».
Президент Грузии прибыл в Брюссель с трехдневным рабочим визитом 8 марта. В рамках визита Маргвелашвили встретится также президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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