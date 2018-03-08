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В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США о своём присутствии на Ближнем Востоке
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В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США о своём присутствии на Ближнем Востоке 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что власти страны не будут вести переговоры с Соединёнными Штатами и европейскими государствами на тему своего присутствия в ближневосточном регионе. Об этом сообщается на его сайте. «Представители европейских стран приезжают и говорят, что хотят вести переговоры с Ираном о его присутствии в регионе. Какое ваше дело? Почему вы здесь? Это наш регион», — заявил лидер.
Хаменеи также добавил, что власти Ирана не будут советоваться и с США на данную тему.
«Мы должны вести переговоры о присутствии в регионе с правительствами стран региона или с вами (США. — RT)? С вами мы поговорим тогда, когда захотим присутствовать в США!» — заключил он.
Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел России, Ирана и Турции в пятницу, 16 марта, проведут встречу по урегулированию конфликта в Сирии в Астане.
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