В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США о своём присутствии на Ближнем Востоке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что власти страны не будут вести переговоры с Соединёнными Штатами и европейскими государствами на тему своего присутствия в ближневосточном регионе. Об этом сообщается на его сайте. «Представители европейских стран приезжают и говорят, что хотят вести переговоры с Ираном о его присутствии в регионе. Какое ваше дело? Почему вы здесь? Это наш регион», — заявил лидер.

Хаменеи также добавил, что власти Ирана не будут советоваться и с США на данную тему.

«Мы должны вести переговоры о присутствии в регионе с правительствами стран региона или с вами (США. — RT)? С вами мы поговорим тогда, когда захотим присутствовать в США!» — заключил он.