Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали

Инцидент произошел в сессионном зале Винницкого областного совета, после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию. Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые «повторяют сценарий своих предшественников».

"Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград", — говорится в сообщении на странице движения в Facebook.

На видео, прикрепленном к записи, один из военных подошел к микрофону и заявил, что после «избиения побратимов» под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами «Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу», положил свою медаль на стол перед главой облсовета.

Сторонники Саакашвили заверяют, что акция была законной, поскольку заявка о ее бессрочном проведении была подана еще в октябре 2017 года. При этом активисты партии якобы покинули лагерь больше месяца назад, но на месте остались «военные и ветераны» силовой операции в Донбассе.