США и КНДР могут начать диалог, но прорыва можно ждать, заявили в Совфеде

Владимир Джабаров. Лидеры США КНДР могут начать диалог по урегулированию на Корейском полуострове, однако прорывных решений ждать не приходится, считает первый замглавы международного комитета Совфеда

"Здесь достаточно интересная ситуация, как только начинается налаживание отношений между Севером и Югом на Корейском полуострове, США включают все свои механизмы, начинают вводить очередные санкции", — сказал Джабаров РИА Новости в пятницу. Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын высказался за проведение встречи с американским президентом Дональдом Трампом . Американский лидер положительно воспринял эту инициативу.

"Это очень грамотный ход Ким Чен Ына, заявившего о том, что в Северной Корее готовы вести переговоры", — отметил парламентарий. Но здесь, по его словам, КНДР опередили Трампа, по сути, они "выбивают у него почву под ногами", проводя такую дипломатию.

"Я думаю, что подобная встреча, скорее всего, может состояться. Чтобы отменить ее, США нужно обвинить КНДР в каких-то недружественных шагах, но мировое сообщество это не поймет", — подчеркнул законодатель. По его мнению, Трамп попадает в непростую ситуацию, когда ему довольно сложно отказаться от участия в таких мирных инициативах.

Джабаров отметил, что ведение диалога в этой ситуации было бы предпочтительным. Однако, "прорывных решений ждать не приходится".