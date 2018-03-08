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Эксперт: Украина — не фигура в игре, а доска, на которой разыгрываются партии
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Эксперт: Украина — не фигура в игре, а доска, на которой разыгрываются партии 

Свободная пресса 8 марта 2018
Политолог Александр Дудчак прокомментировал новость о том, что США опасаются отказа Украины от прозападного вектора.
По его словам, Украине США отвели роль основного источника напряженности в регионе, так как с помощью нынешней украинской власти им удается дестабилизировать ситуацию не только в самой Украине, но и сделать из событий на Украине поводы глобального масштаба, такие как введение антироссийских санкций и создание угрозы договорам по ограничению различных видов вооружений.
«Но надо помнить, что теперь Украина — это не самостоятельный игрок, и даже не фигура в игре, а доска, на которой разыгрываются партии», — сказал эксперт в интервью «СП».
Читайте подробнее в материале «СП» «США испугались: Москва хочет вернуть себе Киев».
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