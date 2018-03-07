Ещё
Трамп: США ожидают от КНР годовой план по сокращению торгового дефицита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: США ожидают от КНР годовой план по сокращению торгового дефицита 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Вашингтон надеется получить от Китая план на год по сокращению торгового дефицита с США, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Мы попросили Китай разработать план на год по сокращению их массивного торгового дефицита с Соединенными Штатами на один миллиард долларов. Наши отношения с Китаем очень хорошие, и мы хотим увидеть, какие идеи они предоставят. Мы должны действовать быстро!" — написал президент США в своем Twitter.
По данным министерства торговли США, торговый дефицит США с Китаем по итогам 2017 года достиг рекордного показателя в 375,2 миллиарда долларов, что на 28,2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее. В 2017 году США экспорт США в Китай составил 130,4 миллиарда долларов, поставки китайской продукции в Китай достигли 505,6 миллиарда долларов.
РИА Новости: последние новости
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявляют в ДНР Южная Осетия закроет границу с Грузией на время выборов президента Лавров прокомментировал возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России269
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям185
Атомные подлодки РФ дошли до США170
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео475
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле321
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение