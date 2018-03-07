Кремль вновь заверил в отсутствии российских войск на Украине

«Наших войск там нет. Вооружения там достаточно. И на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны», — сказал Путин.

Он отметил, что нынешнее руководство Украины говорит о том, оружие, от которого гибнут военнослужащие украинской армии, поступает с территории России . «Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» — добавил российский лидер.

По его словам, внимание нужно уделять тому, чтобы как можно быстрее прекратить кровопролитие и добиться мира.

Украинские власти регулярно заявляют о задержании российских военнослужащих, в том числе пограничников, и обвиняют Москву в непосредственном участии в конфликте на юго-востоке страны. В Москве данные утверждения опровергают, подчеркивая, что регулярных войск в Донбассе нет.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.