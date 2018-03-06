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Сирийские боевики сбили российский беспилотник
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Сирийские боевики сбили российский беспилотник 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Directorate 4 / Telegram
Сирийские боевики заявили, что сбили российский беспилотник на севере провинции Хама. Об этом сообщил Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов. Он также опубликовал фотографию аппарата.
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По информации канала, захватить БПЛА удалось членам террористической группировки «Джейш аль-Изза» («Армия Славы»). Это произошло в районе населенного пункта Кафр Зейта.
Как отмечается, сбитый аппарат — часть комплекса дистанционного наблюдения «Элерон-3СВ». Он предназначен для круглосуточного ведения воздушной разведки, способен также вести аэрофотосъемку местности.
В декабре 2017-го боевики «Джейш аль-Иззы» похвастались техникой, захваченной у сирийских правительственных войск в ходе боев за населенный пункт Зилин на севере провинции. Сообщалось, что их трофеями стал танк Т-62М и автомобиль УАЗ-469, поставленные сирийской армии из России, а также МТ-ЛБ.
В сентябре «Джейш аль-Изза» публиковала видеозапись безуспешного обстрела самолета российских ВКС на севере провинции Хама.
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