Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе

Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать новую операцию в Донбассе. Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров

По его словам, начало операции должно быть санкционировано указом президента Украины, и Петр Порошенко вскоре может подписать его. Бобров проинформировал, что в настоящее время Генштаб разрабатывает положение об объединенном оперативном штабе Вооруженных сил Украины, определяет, кто станет командующим. Кандидатами на эту должность являются «генералы с боевым опытом», руководившие вооруженными формированиями с начала событий в Донбассе.

"Однако не надо сравнивать антитеррористическую операцию и операцию объединенных сил. Это разные вещи, одно не исключает другого. Более того, я уверен, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится операция объединенных сил", — отметил Бобров.