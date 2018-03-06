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Главы МИД России, Турции и Ирана обсудят взаимодействие по Сирии
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Главы МИД России, Турции и Ирана обсудят взаимодействие по Сирии 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
ГЛАВЫ МИД РФ, ТУРЦИИ И ИРАНА НА ВСТРЕЧЕ 16 МАРТА В АСТАНЕ ОБСУДЯТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ В СИРИИ — МИД КАЗАХСТАНА
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