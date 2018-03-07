Ещё
Тиллерсон обсудил с главами МИД стран Балтии неуважении России к соседям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Александр Павловский
Умер Александр Павловский

Тиллерсон обсудил с главами МИД стран Балтии неуважении России к соседям 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы, в ходе которых они обсудили «российскую угрозу». Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, поступившем в "Газету.Ru".
"Союзники по НАТО согласились углубить сотрудничество в борьбе с усилиями России в распространении дезинформации и [ее] вредоносной киберактивностью. Они обсудили стратегии для противостояния угрозы, которую Россия представляет для безопасности Европы, и неуважении России к суверенитету и территориальной целостности ее соседей", — говорится в сообщении.
Министры также обсудили подготовку к Балтийскому саммиту в апреле, в котором примет участие президент США Дональд Трамп.
Ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтону еще многое предстоит сделать для борьбы с дезинформацией со стороны России.
Газета.Ru: последние новости
Украина намерена порвать экономические отношения с Россией Глава ДНР сравнил данные СБУ о планах переворота со сценарием боевика Трамп и Абэ обсудили возможные переговоры США и КНДР
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму175
Мясорубка в Гудаури22
В ООН сорвали выступление России264
Третья мировая война наступила для Климкина82
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям196
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение