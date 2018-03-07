Тиллерсон обсудил с главами МИД стран Балтии неуважении России к соседям

"Союзники по НАТО согласились углубить сотрудничество в борьбе с усилиями России в распространении дезинформации и [ее] вредоносной киберактивностью. Они обсудили стратегии для противостояния угрозы, которую Россия представляет для безопасности Европы, и неуважении России к суверенитету и территориальной целостности ее соседей", — говорится в сообщении.

Министры также обсудили подготовку к Балтийскому саммиту в апреле, в котором примет участие президент США Дональд Трамп

Ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтону еще многое предстоит сделать для борьбы с дезинформацией со стороны России.