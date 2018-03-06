Лидеры Украины заявили, что объявили бы войну России, если бы у нее не было ядерного оружия

Изгнанный народно избранный президент Янукович находится под судебным разбирательством по делу о госизмене, Порошенко продолжает подавлять пророссийские силы. Турчинов, в прошлом исполнявший обязанности президента Украины и в настоящее время действующий секретарь совета национальной безопасности и обороны, прибыл в суд для дачи показаний. В ходе судебного разбирательства Турчинов проанализировал нынешний статус украинско-российских отношений и раскрыл возможность начала войны Украины с Россией . Он сказал, что Украина не объявляет войну России просто потому, что Россия обладает ядерным оружием.

Турчинов считает, что у Украины нет подходящего оружия для борьбы с такими ядерными странами, как Россия. Вот почему в феврале 2014 года, когда Россия внезапно напала на Украину, украинское правительство в конечном итоге решило перейти к сдержанной политике. Турчинов также сказал, что, хотя Украина уже обладает мощной военной силой, а ВПК не уступает другим странам, Россия — ядерная держава, поэтому Украина не может объявить войну этой стране-агрессору.

Весной 2014 года Турчинов исполнял обязанности президента Украины. В его руках он хранит важную информацию о возникшем катаклизме в отношениях между Украиной и Россией. По делу Януковича Турчинов стал свидетелем обвинения. Кроме того, Турчинов сообщил, что причина, по которой правительство Украины не начало антитеррористическую операцию в Донбасской области Украины в процессе провозглашения независимости в Крыму и впоследствии вступление в Российскую Федерацию, состояла в том, что в момент апогея напряжённости в Крыму, 90% сотрудников СБУ изменили родине. В таких обстоятельствах никакие действия не могли быть предприняты.

Бывшие военные, которые были важными государственными чиновниками во время нахождения Крыма в составе Украины, раскрыли, что в тот момент, исполняющий обязанности президента Турчинов действительно объявил о введении военного положения в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшее негативное развитие ситуации. Также был отдан приказ частям украинской армии, расположенным в Крыму, открывать огонь по мере необходимости. Однако, поскольку демократически избранный президент Украины Янукович был свергнут вскоре последовали внутриполитические потрясения, в результате, которых офицеры и солдаты отказались выполнить приказ временного президента Турчинова.

После распада Советского Союза Украина в один миг стала одной из ведущих ядерных мировых держав. После того, как Украина и США , Россия, Великобритания совместно подписали «Будапештский меморандум о безопасности и гарантиях» в 1994 году, Украина отказалась от статуса ядерной державы, уничтожила и передала все ядерное оружие, развернутое на ее территории во времена Советского Союза. Великобритания, США и Россия пообещали не осуществлять свою ядерную угрозу и обеспечить территориальную целостность и независимость Украины.

После того, как отношения между Украиной и Россией ухудшились, несколько прозападных украинских политиков предложили идею восстановления возможностей ядерного удара Украины. Украинские националистические политические силы утверждали, что, стоит только Украине принять решение, она может быть в течение нескольких месяцев стать ядерной державой. Радикальные партии в стране никогда не отказывались от попыток восстановить «ядерное оружие» в Украине.