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Боевики обстреляли российское посольство в Дамаске
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Боевики обстреляли российское посольство в Дамаске 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: 360tv.ru
Российские здания дипломатической миссии в Сирии подверглись сильному обстрелу с подконтрольной боевикам Восточной Гуты, сообщил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон, генерал‐майор Юрий Евтушенко.
Сообщается, что за последние 10 суток по жилым кварталам Дамаска боевики выпустили почти три сотни реактивных снаряда. Под минометный обстрел попали и российское посольство вместе с торгпредством и Центром по примирению враждующих сторон.
Действующие в этом анклаве радикальные группировки постоянно ведут огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия
— Юрий Евтушенко.
В Минобороны РФ сообщили, что в результате серии атак боевиков за последние дни погибли 13 человек, еще 135 получили ранения различной степени тяжести. Уточняется, что среди пострадавших есть и дети.
Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана встретятся в Астане, чтобы обсудить урегулирование сирийского конфликта.
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