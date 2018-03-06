Боевики обстреляли российское посольство в Дамаске 

Действующие в этом анклаве радикальные группировки постоянно ведут огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия

Сообщается, что за последние 10 суток по жилым кварталам Дамаска боевики выпустили почти три сотни реактивных снаряда. Под минометный обстрел попали и российское посольство вместе с торгпредством и Центром по примирению враждующих сторон.