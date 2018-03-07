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СБУ заявила о ликвидации канала сбыта оружия из зоны конфликта в Донбассе
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СБУ заявила о ликвидации канала сбыта оружия из зоны конфликта в Донбассе 

РИА Новости 7 марта 2018
КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны военных действий в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Правоохранители установили, что житель Черкасской области организовал торговлю оружием на территории ряда областей Украины. При обыске по месту жительства «торговца» правоохранители изъяли два пистолета системы «Наган», автомат Калашникова, большое количество боеприпасов и запчастей к боевому оружию, заявили в ведомстве.
"Злоумышленник имел сообщников в ряде регионов Украины для переправки по почте боеприпасов, огнестрельного оружия и комплектующих к нему из района проведения антитеррористической операции (Киев так называет военную операцию в Донбассе — ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами», мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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