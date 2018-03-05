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Россия призвала страны, влияющие на оппозицию в Сирии, обеспечить перемирие
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Россия призвала страны, влияющие на оппозицию в Сирии, обеспечить перемирие 

РИА Новости 5 марта 2018
РИА НОВОСТИ. РФ ПРИЗЫВАЕТ СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В САР, ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕМИРИЕ СО СТОРОНЫ ИХ «ПОДОПЕЧНЫХ» — МИД
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