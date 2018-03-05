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Минобороны заявило, что США не выполняют резолюцию ООН по Сирии
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Минобороны заявило, что США не выполняют резолюцию ООН по Сирии 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН ПО ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ В СИРИИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИМЕННО США, А НЕ РОССИЕЙ — МИНОБОРОНЫ РФ
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