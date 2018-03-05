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Президенты США и Египта обсудили ситуацию в Сирии
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Президенты США и Египта обсудили ситуацию в Сирии 

Российская Газета 5 марта 2018
Фото: Российская Газета
Телефонный разговор состоялся между президентом США Дональдом Трампом и его египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
"Президент Трамп и президент ас-Сиси договорились работать вместе над прекращением гуманитарного кризиса в Сирии и достижением арабского единства и безопасности в регионе", — приводит агентство сообщение пресс-службы американской администрации.
Также лидеры обсудили «безответственную поддержку Россией и Ираном жестоких нападений режима (президента Башара Асада) на мирных граждан».
Ранее Белый дом осудил наступление сирийских войск «при поддержке России и Ирана» в Восточной Гуте. Посольство РФ в США заявляло, что обвинения в несоблюдении Москвой обязательств в арабской республике нацелены на сохранение экстремистского анклава в Восточной Гуте.
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