Президенты США и Египта обсудили ситуацию в Сирии 

Телефонный разговор состоялся между президентом США Дональдом Трампом и его египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
"Президент Трамп и президент ас-Сиси договорились работать вместе над прекращением гуманитарного кризиса в Сирии и достижением арабского единства и безопасности в регионе", — приводит агентство сообщение пресс-службы американской администрации.
Также лидеры обсудили «безответственную поддержку Россией и Ираном жестоких нападений режима (президента Башара Асада) на мирных граждан».
Ранее Белый дом осудил наступление сирийских войск «при поддержке России и Ирана» в Восточной Гуте. Посольство РФ в США заявляло, что обвинения в несоблюдении Москвой обязательств в арабской республике нацелены на сохранение экстремистского анклава в Восточной Гуте.